Charles Schwab legte Quartalsergebnis vor

Charles Schwab hat am 21.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,31 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,49 Prozent auf 9,99 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,30 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,10 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Charles Schwab in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,57 Milliarden CAD im Vergleich zu 35,62 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at