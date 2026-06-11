Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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11.06.2026 11:30:00
ChatGPT price-war report comes as data shows AI usage already tailing off
After many high-profile corporate customers complained about the high fees attached to AI models and the practice of ‘tokenmaxxing’, OpenAI is considering discounting its services as competition with Anthropic gets cut-throatWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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