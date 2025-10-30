Check Point Software informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Check Point Software lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 677,5 Millionen USD – ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Check Point Software 635,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at