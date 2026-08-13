Chemtech Industrial Valves legte Quartalsergebnis vor

Chemtech Industrial Valves äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,37 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at