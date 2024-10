Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 21 octobre 2024 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T3 2024 : 53,8 M€

soit un recul de 1,3% vs T3 2023

Chiffre d’affaires cumulé à fin septembre : - 2,6% vs 2023

En M€ T3 2023 T3 2024 9 mois 2023 9 mois 2024 Europe 51,2 50,7 165,6 161,7 Amérique du Nord 0,5 0,5 1,5 1,5 Asie et reste du Monde 2,8 2,6 8,3 7,7 Total à Périmètre courant 54,5 53,8 175,4 170,9 Total à PC* 54,1 53,8 174,0 170,9

*à PC (à périmètre comparable)

ORAPI enregistre sur le troisième trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 53,8 M€ contre 54,5 M€ au T3 2023, soit un repli de - 1,3% à périmètre courant, qui intègre l’arrêt des activités de la filiale scandinave en novembre 2023. A périmètre comparable, le repli est de - 0,6%.

A fin septembre 2024, Orapi a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 170,9 M€, contre 175,4 M€ à fin septembre 2023, soit -2,6% d’évolution à périmètre courant.

En France, marché principal et historique du Groupe, le chiffre d’affaires cumulé à fin septembre 2024 s’établit à 146,3 M€ vs 149,3 M€ à fin septembre 2023, soit un recul de 2,0%. La croissance organique ne compense pas la tendance déflationniste des prix. Le repli du T3, de -0,6% vs T3 2023, est moins fort qu’au T2.

En Europe (hors France), l’activité s’établit à 5,1 M€ contre 5,2 M€ au T3 2023, en baisse de 3,0% à périmètre courant, du fait de l’arrêt des activités Nordic, qui a un impact de - 0,4 M€ sur le T3 2024. A périmètre comparable, l’activité à + 4,6% s’explique par la très bonne dynamique de l’activité MDD en Espagne.

En Amérique du Nord, l’activité reste stable, avec un chiffre d’affaires de 0,5 M€ sur le T3 2024. Les produits de maintenance constituent le cœur de l’activité.

La zone Asie & reste du Monde réalise un chiffre d’affaires de 2,6 M€, en baisse de 0,2 M€ (-7,1%) sur le T3, principalement en raison de la baisse de l’activité export.

Rappel :

Projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire

par Groupe Paredes Orapi en cours





Prochain rendez-vous :

Résultats du quatrième trimestre 2024 le 27 janvier 2025

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF. PA Code Bloomberg : ORAP. FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts:

Contrôle Financier

Mathieu Klinger

+33(0)6 89 84 82 46

mathieu.klinger@paredesorapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Attachment