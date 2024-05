China First Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China First Heavy Industries lud am 30.04.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,96 Prozent auf 2,21 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,01 Milliarden CNY gelegen.

China First Heavy Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,390 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,07 Prozent zurück. Hier wurden 17,06 Milliarden CNY gegenüber 23,71 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at