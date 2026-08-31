China Nuclear Engineering A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Nuclear Engineering A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,40 Prozent zurück. Hier wurden 20,96 Milliarden CNY gegenüber 23,92 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at