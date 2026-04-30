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30.04.2026 06:31:29
China Post Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
China Post Technology A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,22 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Post Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 380,5 Millionen CNY im Vergleich zu 228,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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