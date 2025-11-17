CHINYANG POLY-URETHANE präsentierte Quartalsergebnisse

CHINYANG POLY-URETHANE äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 67,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,99 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,75 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at