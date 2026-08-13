CI&T A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CI&T A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CI&T A 0,070 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,8 Millionen USD – ein Plus von 21,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CI&T A 117,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at