Cinerad Communications legte Quartalsergebnis vor

Cinerad Communications lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,26 INR. Im Vorjahresquartal hatten -2,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 477,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 50,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 INR. Im Vorjahr hatten -2,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Cinerad Communications hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 726,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 161,28 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at