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07.05.2026 06:31:29
Cipher Mining legte Quartalsergebnis vor
Cipher Mining hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cipher Mining ein EPS von -0,110 USD in den Büchern gestanden.
Cipher Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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