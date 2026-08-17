CK Solution: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CK Solution präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

CK Solution hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 35,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -344,330 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 84,96 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 45,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at