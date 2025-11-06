|
06.11.2025 06:31:29
Clean Energy Fuels: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Clean Energy Fuels hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clean Energy Fuels -0,080 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 106,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,3 Millionen USD in den Büchern standen.
