Harvest Aktie
WKN DE: A0LEP1 / ISIN: FR0010207795
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11.05.2026 11:23:42
Climate change impacts India's harvest festivals
As many Indians celebrate spring festivals, climate change has become an unwanted guest at the table. What does this mean for harvests, water and rural life?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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