CMS Energy Aktie
WKN: 850795 / ISIN: US1258961002
28.04.2026 12:34:59
CMS Energy Corp. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - CMS Energy Corp. (CMS) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $338 million, or $1.10 per share. This compares with $302 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, CMS Energy Corp. reported adjusted earnings of $346 million or $1.13 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $2.73 billion from $2.44 billion last year.
CMS Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $338 Mln. vs. $302 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.01 last year. -Revenue: $2.73 Bln vs. $2.44 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.83 To $ 3.90
Nachrichten zu CMS Energy Corp.
|
27.04.26
|Ausblick: CMS Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.04.26
|S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CMS Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.04.26
|S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CMS Energy-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: CMS Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CMS Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CMS Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CMS Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26