CO2-Zoll: EU-Kommission präsentiert Änderungsvorschläge

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission stellt am Mittwoch (9.30 Uhr) Änderungsvorschläge an der sogenannten Kohlenstoffgrenzabgabe (CBAM) vor. CBAM ist eine Art CO2-Zoll für Waren, die außerhalb der EU klimaschädlicher produziert werden als innerhalb. Dadurch soll verhindert werden, dass CO2-Emissionen ins Ausland verlagert werden.

Wenn Stahl etwa in China klimaschädlicher hergestellt wird als in der EU, sollen beim Import Abgaben für das bei der Produktion zusätzlich angefallene CO2 fällig werden. Die Vorgaben sollen kommendes Jahr vollständig in Kraft treten.

Die Kommission hatte angekündigt, erneut zu überprüfen, ob Wettbewerbsnachteile bei Exporten ins Ausland behoben werden können./mjm/DP/zb