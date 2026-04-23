CocoLuv: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CocoLuv lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CocoLuv in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1679,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at