Cogeco legte Quartalsergebnis vor

Cogeco äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 CAD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 CAD je Aktie erzielt worden.

Cogeco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 735,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 765,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at