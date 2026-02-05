Cognizant legte Quartalsergebnis vor

Cognizant hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,33 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,56 USD. Im letzten Jahr hatte Cognizant einen Gewinn von 4,51 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cognizant 21,11 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at