Colgate-Palmolive präsentierte Quartalsergebnisse

Colgate-Palmolive hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent auf 5,32 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at