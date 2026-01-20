Comerica Aktie

Comerica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864861 / ISIN: US2003401070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 13:13:26

Comerica Inc. Announces Rise In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Comerica Inc. (CMA) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $164 million, or $1.27 per share. This compares with $163 million, or $1.22 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.3% to $577 million from $575 million last year.

Comerica Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $164 Mln. vs. $163 Mln. last year. -EPS: $1.27 vs. $1.22 last year. -Revenue: $577 Mln vs. $575 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comerica Inc.

mehr Nachrichten