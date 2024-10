Comet Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Comet ernennt Christian Witt zum Chief Financial Officer



23.10.2024 / 07:00 CET/CEST



Comet hat heute die Ernennung von Christian Witt zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Executive Committee mit Wirkung zum 1. Januar 2025 bekannt gegeben. Er wird für die Umsetzung der Finanzstrategie von Comet verantwortlich sein und die globale Finanzorganisation leiten. Christian Witt folgt auf Interims-CFO Nicola Rotondo, der sich auf seine Rolle als Vice President of Group Accounting & Controlling konzentrieren wird. Christian Witt ist ein erfahrener Finanzfachmann mit 28 Jahren Berufserfahrung in der Industrie- und Technologiebranche und breitem internationalem Hintergrund. Seit 2018 ist er CFO von LPKF Laser & Electronics (Hannover). Während seiner Amtszeit war er 2021 auch Interims-CEO und baute danach gemeinsam mit dem neuen CEO das Halbleitergeschäft aus. Vor seinem Wechsel zu LPKF war Christian Witt CFO unabhängiger Industrie- und Technologieunternehmen. Er begann seine Karriere bei Baxter Healthcare (USA) und Daimler mit Einsätzen in Deutschland, Spanien und Argentinien. Christian Witt hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Rice University Houston (USA) und ein Diplom von der Universität Regensburg (Deutschland). "Wir freuen uns sehr, Christian als unseren neuen CFO begrüssen zu dürfen", sagte Paul Boudre, Verwaltungsratspräsident von Comet. "Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz und seine Fähigkeit, Organisationen zu transformieren, werden entscheidend dazu beitragen, unser Wachstum und unseren Erfolg in den kommenden Jahren voranzutreiben." "Gleichzeitig möchte der Verwaltungsrat Nicola Rotondo für die sorgfältige Arbeit und Professionalität als Interim-CFO in einer herausfordernden Zeit danken", fügte Paul Boudre hinzu. CV Christian Witt (PDF) -Ende- Kontakt Dr. Ulrich Steiner VP Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 6. März 2025

10. April 2025 Jahresergebnis 2024

76. Ordentliche Generalversammlung Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 600 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

