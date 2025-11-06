UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|
06.11.2025 05:49:38
Commerzbank bleibt im Übernahmeringen auf Wachstumskurs
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank zeigt sich im Abwehrkampf gegen die italienische UniCredit betont selbstbewusst und hat im Sommer ihr Gewinnziel für 2025 nach oben geschraubt. An diesem Donnerstag (7.00 Uhr) wird sich zeigen, wie nah der Frankfurter DAX-Konzern dem angepeilten Jahresüberschuss von rund 2,5 Milliarden Euro nach neun Monaten schon gekommen ist.
Analysten rechnen für das dritte Quartal dank höherer Einnahmen und geringerer Vorsorge für mögliche Kreditausfälle mit einem Vorsteuergewinn von mehr als einer Milliarde Euro - gut 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Wegen einer höheren Steuerlast dürfte der Gewinn unter dem Strich mit 659 Millionen Euro aber nur leicht über dem Niveau des dritten Quartals 2024 liegen.
Unicredit lässt nicht locker
Im Gesamtjahr 2024 hatte die Commerzbank einen Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro erzielt. Dennoch streicht die Bank bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen, 3.300 davon in Deutschland. Der Abbau teurer Stellen soll dazu beitragen, dass das Geldhaus in den nächsten Jahren mehr Geld verdient - und ihre Aktionäre ihr treu bleiben, statt Anteile an die Unicredit zu veräußern.
Die Commerzbank wehrt sich seit September 2024 gegen Übernahmegelüste von Unicredit-Chef Andrea Orcel. Die italienische Großbank ist mit gut 26 Prozent inzwischen größter Aktionär der Commerzbank und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent der Anteile./ben/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
09:30
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
03.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.mehr Analysen
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|64,05
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.