COMMUNIQUE DE PRESSE : Crédit Agricole Nord de France et Groupe Rossel La Voix

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lille, le 18 juin 2024

Crédit Agricole Nord de France & Groupe Rossel La Voix

La banque mutualiste cède au Groupe Rossel La Voix (GRLV) l’intégralité de ses parts dans le capital du Groupe Rossel La Voix et dans Images en Nord.

Le Crédit Agricole Nord de France est entré au capital du Groupe Rossel La Voix en février 2011 et l’a accompagné depuis dans ses projets de développement pour plusieurs de ses entités (Journal Voix du Nord, Télévision Weo notamment).

Le Crédit Agricole Nord de France et le Groupe Rossel la Voix sont parvenus à un accord sur cette participation. La banque mutualiste cède au Groupe Rossel La Voix l’intégralité de ses parts dans le capital du Groupe Rossel La Voix et dans Images en Nord.

Un protocole en fixant les modalités est signé ce 18 juin.

Les impacts de cette opération sur le compte de résultat du Crédit Agricole Nord de France au 31.12.24 seront non significatifs.

Contact Presse :

Crédit Agricole Nord de France : Viviane Olivo, 06 64 17 89 69, viviane.olivo@ca-norddefrance.fr

Attachment