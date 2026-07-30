Community Bank System: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Community Bank System lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Community Bank System ein EPS von 0,970 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 263,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Community Bank System 247,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at