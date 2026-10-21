Community Trust Bancorp Aktie
WKN: 919427 / ISIN: US2041491083
|
21.10.2026 15:18:36
Community Trust Bancorp Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Community Trust Bancorp Inc. (CTBI) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $25.89 million, or $1.43 per share. This compares with $23.91 million, or $1.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.5% to $79.70 million from $71.50 million last year.
Community Trust Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.89 Mln. vs. $23.91 Mln. last year. -EPS: $1.43 vs. $1.32 last year. -Revenue: $79.70 Mln vs. $71.50 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Community Trust Bancorp IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Community Trust Bancorp IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Community Trust Bancorp IncShs
|68,33
|-9,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen starten schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street startet leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.