Compal Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Compal Electronics hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,45 TWD. Im letzten Jahr hatte Compal Electronics einen Gewinn von 0,770 TWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 187,12 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 244,32 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at