09.03.2026 06:31:29
Compass Digital Acquisition A legte Quartalsergebnis vor
Compass Digital Acquisition A hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Compass Digital Acquisition A ein EPS von 0,080 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,490 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Compass Digital Acquisition A -0,380 USD je Aktie generiert.
