Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A0JMWA / ISIN: US20451Q1040
|
29.12.2025 14:26:36
Compass Diversified Holdings Q2 Loss Declines
(RTTNews) - Compass Diversified Holdings (CODI) revealed Loss for second quarter of -$51.22 million
The company's bottom line totaled -$51.22 million, or -$0.88 per share. This compares with -$73.05 million, or -$1.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.2% to $478.69 million from $426.71 million last year.
Compass Diversified Holdings earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$51.22 Mln. vs. -$73.05 Mln. last year. -EPS: -$0.88 vs. -$1.12 last year. -Revenue: $478.69 Mln vs. $426.71 Mln last year.
