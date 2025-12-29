Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie

Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMWA / ISIN: US20451Q1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.12.2025 14:26:36

Compass Diversified Holdings Q2 Loss Declines

(RTTNews) - Compass Diversified Holdings (CODI) revealed Loss for second quarter of -$51.22 million

The company's bottom line totaled -$51.22 million, or -$0.88 per share. This compares with -$73.05 million, or -$1.12 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 12.2% to $478.69 million from $426.71 million last year.

Compass Diversified Holdings earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$51.22 Mln. vs. -$73.05 Mln. last year. -EPS: -$0.88 vs. -$1.12 last year. -Revenue: $478.69 Mln vs. $426.71 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interestmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interestmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest 4,89 -1,21% Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen dürften im Minus starten. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen