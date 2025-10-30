Computer Age Management Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Computer Age Management Services gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,23 INR gegenüber 24,88 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,77 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at