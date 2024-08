Computer Institute of Japan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Computer Institute of Japan hat am 07.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Computer Institute of Japan hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,43 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,79 Prozent auf 6,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 16,35 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 19,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Computer Institute of Japan mit einem Umsatz von insgesamt 25,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at