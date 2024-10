Connect öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Connect präsentierte in der am 11.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2024 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 26,15 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18,850 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Connect in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 95,9 Millionen JPY im Vergleich zu 103,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Connect vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 42,240 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -28,980 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78,17 Prozent zurück. Hier wurden 259,13 Millionen JPY gegenüber 1,19 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at