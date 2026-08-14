Constellation Software: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Software hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,33 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,87 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at