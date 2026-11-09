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09.11.2026 06:31:29
Constellation Software vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Constellation Software äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 14,01 CAD. Im letzten Jahr hatte Constellation Software einen Gewinn von 13,62 CAD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,92 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Constellation Software einen Umsatz von 4,06 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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