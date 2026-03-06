Continental präsentierte Quartalsergebnisse

Continental hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,97 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,10 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,830 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren 5,84 EUR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 19,68 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,72 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -50,46 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,052 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 19,70 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at