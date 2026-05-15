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15.05.2026 06:31:29
Converge Information Communications Technology Solutions präsentierte Quartalsergebnisse
Converge Information Communications Technology Solutions hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,18 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,82 Prozent auf 189,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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