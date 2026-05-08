CoreCivic präsentierte Quartalsergebnisse

CoreCivic lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,81 Prozent auf 614,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 488,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at