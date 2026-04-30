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30.04.2026 06:31:29
Corning stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Corning hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 152,44 ARS. Im Vorjahresviertel waren 47,50 ARS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 5 876,23 Milliarden ARS gegenüber 3 643,70 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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