Move Aktie
WKN DE: A1JPZZ / ISIN: US62458M2070
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12.11.2026 14:16:51
Corvex Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Corvex Inc. (MOVE) released Loss for third quarter of -$17.519 million
The company's earnings came in at -$17.519 million, or -$0.60 per share. This compares with -$4.029 million, or -$3.49 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6127.5% to $4.982 million from $0.080 million last year.
Corvex Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$17.519 Mln. vs. -$4.029 Mln. last year. -EPS: -$0.60 vs. -$3.49 last year. -Revenue: $4.982 Mln vs. $0.080 Mln last year.
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