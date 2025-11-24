|
24.11.2025 14:35:00
Could Buying Ford Stock Today Set You Up for Life?
Despite trade worries and general economic uncertainty that continues to be on investors' minds, Ford Motor Company (NYSE: F) has had a terrific year. Shares have climbed 25% in 2025 (as of Nov. 20). And in the company's latest quarter, automotive revenue soared 10% year over year to $47.2 billion, with adjusted earnings per share totaling $0.45. These headline figures came in ahead of analyst estimates. Most investors are probably familiar with this Detroit automaker. But could buying this automotive stock today set you up for life? Here's what you should know about Ford's investment implications.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
