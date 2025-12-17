17.12.2025 17:05:00

Could Buying The Metals Company Today Set You Up for Life?

The Metals Company (NASDAQ: TMC) is a deep-sea mining exploration firm that wants to vacuum polymetallic nodules from the Pacific seafloor and turn them into battery-grade metals.The company believes that if it can secure permits soon, it could begin commercial production in the fourth quarter of 2027. It also believes it can generate some attractive margins on the nodules in its possession. Indeed, a recent feasibility study pegged its combined project value at about $23.6 billion.Taken together, those numbers sound impressive, but they also raise the blunt question: Is TMC for real, or is this story more of a mirage than a sure thing?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
