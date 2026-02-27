CPALL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CPALL lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,790 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 253,40 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CPALL einen Umsatz von 249,69 Milliarden THB eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,10 THB. Im Vorjahr hatte CPALL 2,77 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 990,66 Milliarden THB – ein Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CPALL 959,00 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at