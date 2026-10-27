Crane Co. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Crane Co. (CR) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $97.3 million, or $1.66 per share. This compares with $91.4 million, or $1.56 per share, last year.

Excluding items, Crane Co. reported adjusted earnings of $120.7 million or $2.05 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 28.1% to $754.6 million from $589.2 million last year.

Crane Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $97.3 Mln. vs. $91.4 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.56 last year. -Revenue: $754.6 Mln vs. $589.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.23 To $ 7.38