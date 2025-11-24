Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
24.11.2025 14:01:13
Crash-Kurs für Präsidenten-Clan: Die Trumps verlieren Milliarden durch Krypto-Absturz
Den Crash am Kryptomarkt bekommen auch die Trumps zu spüren. Ihre Krypto-Projekte verlieren massiv an Wert, das Vermögen der Präsidentenfamilie schrumpft deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
