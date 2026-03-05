Crawford C B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Crawford C B präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,65 Prozent zurück. Hier wurden 321,0 Millionen USD gegenüber 359,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,400 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at