14.07.2026 06:31:29

CREATE SD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CREATE SD hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 69,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 130,91 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CREATE SD einen Umsatz von 117,62 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 263,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 242,82 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 497,13 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CREATE SD einen Umsatz von 457,09 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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