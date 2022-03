Credit Suisse-Aktie gibt ab: CS mit Rückschlag in Prozess auf den Bermudas - Rückstellungen auf dem Prüfstand

Ein Gericht werde dort in Kürze "ein negatives Urteil" gegen die lokale Versicherungstochter Credit Suisse Life Bermuda veröffentlichen, teilte die Großbank am Mittwochabend in Zürich mit. Laut der Mitteilung geht es dabei um "möglicherweise mehr als 500 Millionen US-Dollar".

In der Vergangenheit seien zwar Rückstellungen in dieser Sache getätigt worden, hieß es weiter. Es werde nun aber geprüft, ob weitere Rückstellungen vorgenommen werden müssten. Diese Überprüfung erfolge im Rahmen des finanziellen Abschlusses für das erste Quartal, der am 27. April veröffentlicht werde. Zudem hielt die Bank fest, dass sie beabsichtige, "alle verfügbaren rechtlichen Maßnahmen zu verfolgen".

Ein Sprecher der Bank wollte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht weiter erläutern, um was es in diesem Gerichtsverfahren ging. Auch zur Höhe der bisher gemachten Rückstellungen wollte er sich nicht äußern.

An der Schweizer Börse SIX notieren Aktien der Credit Suisse am Donnerstag zeitweise mit einem Abschlag von 0,88 Prozent bei 7,54 Franken.

ZÜRICH (dpa-AFX)