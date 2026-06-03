Credo Technology Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Credo Technology Group lud am 01.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 437,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 157,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,51 USD gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 205,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 436,77 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at