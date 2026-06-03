|
03.06.2026 06:31:29
Credo Technology Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Credo Technology Group lud am 01.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 437,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 157,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,51 USD gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 205,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 436,77 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow in Rot -- ATX und DAX letztlich niedriger -- Wall Street fällt -- Tokio schließt weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.