Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
07.12.2025 12:45:00
Credo Technology Stock Is Soaring. Is This a Top AI Play for 2026?
Credo Technology (NASDAQ: CRDO), a provider of high-speed connectivity solutions for data centers, has generated massive gains since its initial public offering (IPO). It went public at $10 per share on Jan. 26, 2022, opened at $12.10 on the first day, but now trades at about $177.The stock skyrocketed as it dazzled the bulls with its explosive growth and direct exposure to the booming artificial intelligence (AI) market. But it usually isn't mentioned in the same breath as other top AI stocks like Nvidia and Palantir Technologies.So can Credo, which already rallied more than 150% over the past 12 months, maintain its momentum in 2026 as the AI market expands? Let's review its business model and near-term catalysts to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 798,00
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.